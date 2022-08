CIES, le previsioni della classifica finale della Serie A 22′-23′: Lazio in fondo – FOTO

Il CIES, Centro internazionale di studi sportivi, ha pubblicato su Twitter le proprie previsioni in merito alla classifica finale della Serie A 2022-2023. Secondo il noto centro di osservazione, sarà l’Inter a vincere lo scudetto, con il Milan secondo, il Napoli terzo e la Juventus ancora quarta in classifica. Dopo i primi quattro posti, il CIES vede l’Atalanta al quinto posto e la Roma al sesto, relegando la Lazio di Sarri al settimo posto.

