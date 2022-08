FORMELLO – Solo palestra per Milinkovic. Nel pomeriggio squadra di nuovo in campo

Dopo la trasferta di Torino Maurizio Sarri ha concesso un giorno di riposo al gruppo biancoceleste, che è tornato in campo a Formello nel pomeriggio per la ripresa degli allenamenti. Dopo l’iniziale riscaldamento, caratterizzato dalla consueta attivazione atletica sul campo adiacente, è stato il momento dei circuiti tecnici, ai quali non hanno preso parte Romagnoli, Immobile e Zaccagni. Successivamente i titolari di sabato hanno svolto lavoro di scarico e altri circuiti tecnici, con Pedro che ha eseguito un lavoro atletico differenziato fatto di allunghi a buona intensità. L’esterno spagnolo è tornato in campo con il Torino per gli ultimi venti minuti del match, in attesa di recuperare la migliore condizione possibile. La seduta si è conclusa con una partitella a campo ridotto orfana dei titolari, fatta eccezione per Cataldi.















