Inter, in corso incontro con l’agente di Acerbi

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio in questo momento è in corso un incontro tra l’Inter e Pastorello. Si parla di Francesco Acerbi, in procinto di lasciare la Lazio dopo 4 stagioni. Dopo diverse voci che si sono rincorse, il futuro del difensore biancoceleste sembra essere a Milano sponda nerazzurra insieme al suo ex allenatore Simone Inzaghi.















