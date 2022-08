L’agente di Acerbi: “Piccolo passo in avanti nella trattativa. Se ne parlerà dopo la partita di venerdì” – VIDEO

Come riportato da Gianluca Di Marzio sui social, queste le dichiarazioni di Federico Pastorello, agente di Francesco Acerbi: “L’incontro è andato bene, abbiamo solamente fatto il punto della situazione: l’Inter è alla ricerca di un difensore centrale. Vedremo se sarà Acerbi o un altro. Sono stati onesti nel confermare che ci sono altre piste. Il giocatore, essendo italiano ed avendo già lavorato con Inzaghi, potrebbe essere uno dei candidati. Abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, perchè la Lazio è aperta al prestito. L’Inter era una delle probabili alternative alla Lazio per Acerbi. Se ne parlerà dopo la partita all’Olimpico”.

