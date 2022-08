Terzino sinistro, spunta un nome di gennaio: i dettagli

Non manca tanto alla conclusione della sessione estiva di calciomercato, con la Lazio che continua a cercare una soluzione per riempire il vuoto presente sulla fascia sinistra. Sfumato Emerson Palmieri, Radiosei riporta di un nuovo interesse nei confronti di Ghoulam. Il terzino sinistro ex Napoli, già accostato ai biancocelesti lo scorso gennaio, non ha rinnovato il contratto con il club partenopeo ed è quindi svincolato all’età di 31 anni.















