Lazio-Inter di venerdì, il precedente nel 2010: 3-1 con Zarate ed Hernanes

Venerdì sera alle 20:45 andrà in scena Lazio-Inter, gara valida per la terza giornata di Serie A. Una test importante per la squadra di Sarri, che potrà così misurarsi per la prima volta in questa stagione con una realtà del nostro campionato. L’Inter dell’ex Simone Inzaghi, reduce da uno scudetto sfiorato la passata stagione, ha iniziato con il piglio giusto questo campionato vincendo sia a Lecce per 1-2 sul finale che contro lo Spezia in casa per 3-0.

Per quanto riguarda questa sfida di venerdì sera vi è un precedente risalente alla stagione 2010-11 con la gara che terminò 3-1 a favore dei biancocelesti. Una vittoria molto importante per la squadra dell’allora allenatore Edy Reja che mise in mostra una prestazione importante in un anno importante in cui i biancocelesti avrebbero dovuto rialzarsi dalla precedente stagione fallimentare. Quella vittoria permise ai biancocelesti di agganciare, seppur momentaneamente, il Milan al primo posto.

Una gara che fu giocata a senso unico sin dall’inizio e che vide fuoriuscire l’Inter solo in pochi momenti incluso quello del gol del 2-1 dell’ex Goran Pandev. I gol della Lazio in quell’occasione furono messi da Biava nel primo tempo, con un colpo fortuito di fianco sui risvolti di un calcio d’angolo, e da Zarate ed Hernanes. In particolare quest’ultimi le due reti se le sono inventate. Il primo, servito proprio dal brasiliano, si liberò in area di rigore superando Castellazzi con un pallonetto. Il secondo, invece, chiuse la partita su calcio di punizione. Un piazzato che beffò il portiere sul suo stesso palo. Il resto della partita fu un insieme di occasioni che la Lazio sprecò a pochi passi dalla porta, come nel secondo tempo nel caso di Floccari o di Mauri.















