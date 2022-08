Addio ad Enzo Garinei: l’attore di nota fede laziale si è spento a 96 anni

L’Inter vuole Trevoh Chalobah, è lui la prima scelta per la difesa. Anche il classe ’99 di proprietà del Chelsea gradisce la destinazione, ha per questo chiesto alla società di ascoltare la proposta del club italiano con un certo occhio di riguardo. Nella giornata di ieri sul difensore è arrivato anche l’interesse del Lipsia che ha chiesto informazioni ai Blues sulla fattibilità dell’operazione. I nerazzurri dal punto di vista economico non sono nella posizione però di fare una battaglia con altri club, inoltre il Chelsea apre solamente ad un prestito secco, per il quale chiede tre milioni di euro, senza inserire nemmeno il diritto di riscatto. La dirigenza nerazzurra attende notizie anche per Akanji del Borussia Dortmund, qualora queste due operazione non riuscissero a decollare, allora l’Inter andrebbe su Acerbi, con il quale ha già un accordo. Si parla di un prestito gratuito con diritto di riscatto, a Lotito verrebbero riconosciuti dei bonus solo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi da parte della società nerazzurra. Il centrale di difesa della nazionale vuole tornare da Inzaghi e aspetterà l’Inter fino alle ultime ore di mercato.

Gazzetta dello Sport















