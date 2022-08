Europa League, Lazio pronta a scoprire il proprio girone: la Uefa ricorda data e orario dei sorteggi – FOTO

Nella giornata di ieri è stata pubblicata sulla piattaforma DAZN, l’intervista esclusiva di Marco Parolo a Ciro Immobile. Il centrocampista ex Lazio (ora talent di Dazn) ha fatto ritorno nella sua vecchia casa, Formello, per intervistare il suo ex compagno. Il capitano biancoceleste si è raccontato, parlando della sua vita privata, della sua carriera prima e dopo essere arrivato nella Capitale e della stagione che verrà. Per Parolo è stato un vero e proprio tuffo nel (recente) passato, in quanto ha rimembrato aneddoti e curiosità che ha vissuto assieme a Immobile durante il periodo con l’aquila sul petto. A seguito dell’intervista, i due si sono divertiti nel replicare le proprio esultanze alla Lazio, come immortalato da Dazn sui propri canali social ufficiali.

Questo il video di Parolo e Immobile:

Esultanza Ctrl C + Ctrl V 💻

Parolo+Immobile, la challenge 🎲#DAZN pic.twitter.com/hbGdTOm3Cw — DAZN Italia (@DAZN_IT) August 25, 2022















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: