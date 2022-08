Inter, rifinitura alla vigilia della sfida con la Lazio: ipotesi Gagliardini dal primo, ballottaggio a sinistra per Inzaghi

Mancano poco più di 24 ore alla sfida tra Lazio e Inter che si giocherà alle ore 20:45 presso lo Stadio Olimpico. I nerazzurri hanno effettuato questa mattina il lavoro di rifinitura per prepararsi all’incontro con i biancocelesti. Come ripotato da Sky Sport, si è rivisto in campo Bellanova ma non ancora Mkhitaryan, assente per infortunio. A fine allenamento è stata provata la possibile formazione anti-Lazio: sulla fascia sinistra sono in ballottaggio Gosens e Dimarco per una maglia da titolare, mentre a centrocampo potrebbe partire dal primo minuto Gagliardini, favorito su Calhanoglu. Il turco rimane comunque in pole per una maglia di titolare a metà campo, assieme ai soliti Brozovic e Barella. Davanti, confermata la coppia Lautaro-Lukaku.















