Intervista Parolo-Immobile, i due ex compagni replicano le loro esultanze con la maglia della Lazio – VIDEO

Giovani Simeone è un nuovo giocatore del Napoli. L’attaccante si è trasferito al club azzurro dal Verona, ed è pronto alla sua nuova avventura partenopea. L’argentino si è presentato in conferenza stampa, parlando delle altre possibilità di mercato che lo riguardavano. Il giocatore infatti è stato anche in orbita Lazio com’è possibile vice Immobile, ma come asserisce lui stesso, Simeone ha sempre voluto il Napoli. Infine, ha svelato anche l’opinione del padre Diego, storico ex giocatore biancoceleste.

Queste le parole del Cholito in conferenza:

“Sì avevo tante possibilità ma avevo solo una cosa in mente, venire qua. Le proposte di altre squadre erano anche importanti ma non erano interessanti, volevo Napoli. So che farò bene, ne sono convinto, e potrò migliorare. Cosa mi ha detto mio padre? Era molto contento, mi ha scritto un bel messaggio: tutti gli argentini da piccoli guardavano il Napoli di Maradona. Mi dice che ogni giocatore giovane in Argentina aveva il sogno di arrivare al Napoli e quindi per me questa è una cosa bellissima”.















