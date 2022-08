La Serie A e il testa a testa per Lazio-Inter: “Sarrismo contro Inzaghismo” | FOTO

Ad aprire la terza giornata di Serie A, nella giornata di domani, oltre a Monza-Udinese nel pomeriggio, è in programma il primo big match della stagione della Lazio: allo Stadio Olimpico di Roma arriva l’Inter del grande ex Simone Inzaghi. Dopo i sei punti raccolti contro Lecce e Spezia, anche per i nerazzurri sarà la prima grande sfida della stagione.

La Lega Serie A, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha pubblicato un testa a testa, ovvero il confronto dei numeri dopo le prime due giornate tra Lazio ed Inter. Protagonisti i due allenatori, Maurizio Sarri e Simone Inzaghi. L’immagine dei numeri infatti, è accompagnata dalla didascalia: “Sarrismo contro Inzaghismo”.















