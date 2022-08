Nuova avventura per Jordan Lukaku: ecco dove giocherà l’ex Lazio

Domani avrà luogo il primo big match della stagione, alla terza giornata di campionato, Lazio-Inter. Come riporta il portale Footstats, esperto di statistiche del calcio italiano, sarà la quarta volta che questa partita capita alla terza giornata e i tre precedenti sono finiti tutti in pareggio. L’ultima volta è stata nella stagione 2020-21: il match terminò per 1-1 con le reti di Lautaro e Milinkovic. La volta precedente risale agli anni 80, nella stagione 84-85: un altro 1-1, con le reti di Giordano e Altobelli. Per trovare la prima volta in assoluto, invece, bisogna fare un bel salto indietro: il primo pareggio alla terza giornata tra Lazio e Inter, infatti, ha avuto luogo nella stagione 1948-1949 con il risultato di 2-2 (Penzo, Amadei, Remondini, Nyers).

Sempre Footstats ci ricorda anche tutti i precedenti a Roma. Lazio-Inter si è giocata per ben 79 volte, domani sarà l’80esima, e il pareggio è il risultato più ricorrente: la Lazio si è imposta 28 volte, l’Inter 22, mentre i pareggi sono stati 29.















