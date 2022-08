SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sull’Inter

Ci siamo, tra poco più di 24 ore andrà in scena il primo big match della stagione per la Lazio. Domani infatti alle 20:45, i biancocelesti sfideranno l’Inter all’Olimpico, in una gara che vuol dire tanto per entrambe le squadre. A caratterizzare maggiormente l’incontro sono i rispettivi intrecci con il passato: dagli ex Lazio come il mister Simone Inzaghi, il Joaquín Correa, Stefan De Vrij e Samir Handanovic per i nerazzurri, al neo acquisto in casa Lazio proveniente proprio dall’Inter, Matías Vecino. Una sfida che si appresta essere dunque tesa e combattuta come sempre, con la squadra di Sarri che se la dovrà vedere contro una formazione forte ed in fiducia.

L’INTER – La squadra di Simone Inzaghi viaggia ormai da più anni su alti livelli in Serie A. Dalla vittoria dello Scudetto con Antonio Conte, i nerazzurri hanno continuato a lottare ai vertici anche con l’arrivo dell’ex Lazio. Il tecnico ha dimostrato fin da subito il proprio valore dando la sua impronta di gioco alla squadra, che ha risposto con risultati e successi come quello della Coppa Italia e della Supercoppa italiana. Anche il bilancio dell’ultimo mercato estivo è stato positivo, con il ritorno di Romelu Lukaku in attacco, l’arrivo di alcuni giovani come Bellanova e Asllani e di giocatori di esperienza come Mkhitaryan (che non sarà della partita per infortunio) e Onana. In questo avvio di stagione, i nerazzurri hanno iniziato bene il proprio campionato con due vittorie, la prima raggiunta in extremis per 1-2 contro il Lecce fuori casa, la seconda con un risultato più agevole per 3-0 in casa contro lo Spezia. Di certo, la squadra di Inzaghi non vuole fermare la propria striscia positiva, e verrà a Roma a caccia dei 3 punti.

LA FORMAZIONE (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku.

LA STELLA – In una squadra ricca di giocatori importanti è difficile determinare colui che eccelle. Sicuramente tra gli 11, il più in forma è Romeu Lukaku, che è tornato quest’anno dopo la cessione della passata estate al Chelsea per 115 milioni. A Londra l’attaccante non ha trovato spazio, arrivanndo ad essere definito un flop totale. Il centravanti ha fatto dunque il suo ritorno a Milano più affamato che mai, ed è proprio la sua voglia di riscatto che la Lazio dovrà cercare di tenere a bada. Tra gli altri, non sono da sottovalutare nemmeno Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, entrambi a segno nella gara precedente contro lo Spezia.

IL PRECEDENTE – L’ultimo Lazio-Inter è andato in scena il 16 ottobre del 2021, una sfida che molti tifosi della Lazio ricorderanno. In quell’occasione infatti, i biancocelesti si opposero per 3-1 contro i nerazzurri, grazie alle reti di Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic che annullarono l’iniziale vantaggio dell’Inter con Perisic. Un successo importante per la squadra di Sarri arrivato alla prima da ex all’Olimpico di Inzaghi e Correa. La gara si concluse con non poche polemiche: dal presunto fallo su Dimarco reclamato dai nerazzurri in occasione del secondo gol biancoceleste, all’abbraccio a fine partita di Luiz Felipe all’ex compagno Correa, che stizzito per la sconfitta ha spinto via il difensore della Lazio. Un gesto che è valso poi l’espulsione a tempo scaduto dell’italo-brasiliano, il quale è scoppiato in lacrime per la reazione dell’amico argentino.















