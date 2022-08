Buon compleanno Giuseppe Pancaro: l’ex difensore della Lazio compie 51 anni

Oggi, 26 agosto, non è soltanto la data di Lazio-Inter, ma anche un giorno speciale per un ex calciatore biancoceleste: è il compleanno di Giuseppe Pancaro! L’ex difensore della Lazio spegne 51 candeline. Arrivato nella Capitale nel 1997, in maglia biancoceleste trascorre sei stagioni della sua carriera, conquistando ben sette trofei: lo storico secondo Scudetto della Lazio nella stagione 1999/2000; due Coppe Italia, una nella stessa stagione del Tricolore e l’altra nel 1997/1998; nel 1998 e nel 2000 sono arrivate anche due Supercoppe Italiane; mentre a livello internazionale, Pancaro ha vinto con la Lazio la Coppa delle Coppe contro il Maiorca nella stagione 1998/1999 e la Supercoppa Europea contro il Manchester United di Ferguson nel 1999. Buon compleanno Giuseppe Pancaro!















