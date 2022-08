Il Messaggero | Lazio, allarme Lazzari: ha la febbre, si scalda Hysaj per stasera con l’Inter

Nella chiacchierata fatta con Marco Parolo ai microfoni di DAZN Ciro Immobile ha toccato vari argomenti tra cui quello legato al suo ex allenatore Simone Inzaghi, mister dell’Inter. Tra i vari aneddoti ha anche spiegato come sia una motivazione per la squadra il fatto di “affrontare il proprio passato“. D’altra parte non gli si può dare torto, stando a vedere come sono andate le due gare dello scorso anno: sia nella vittoria all’Olimpico che in occasione del pareggio a San Siro Ciro Immobile è andato in gol.

All’andata segnò su calcio di rigore un gol importante in quanto quello del pareggio: così come due anni prima in cui la Lazio inseguiva il sogno scudetto, Immobile ha spiazzato il portiere portando la gara sul momentaneo 1-1. Utilissimo anche nell’azione del 2-1, Ciro ha preso in mano la gara per portare la propria squadra al trionfo in una partita molto delicata. Al ritorno, invece, il risultato non sorrise ai biancocelesti nonostante la certezza fosse sempre quella: il gol di Immobile. Anche in quel caso si trattava dell’1-1. Liberatosi su un lancio di Cataldi, il capitano della Lazio si liberò di Handanovic per poi concludere a rete.

La sua presenza in attacco sarà molto utile alla gara contro l’Inter di Inzaghi: il primo big match della stagione per la Lazio in un momento in cui è importante far capire che il salto di qualità c’è stato. Un test molto importante che dovrà far vedere una squadra pronta e che ha superato le defaillance dello scorso anno. Sfidare (ancora) il proprio passato per Immobile potrebbe essere ancora una volta motivazione per andare in gol e portare la propria squadra al successo.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: