Lazio-Inter, Felipe Anderson nel post partita: “Spero di battere il mio record di gol. Sarà una grande stagione”

Nel post partita di Lazio–Inter, Felipe Anderson è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Spero che Ciro batta tutti i record quest’anno. Mi auguro di fare bene anch’io. Sarri è molto presente durante la settimana e ci sprona a dargli fiducia; sono contento di stare aiutando. Oggi era una partita difficile, ma bisogna guardare avanti. Quando ho visto che il portiere non è uscito ho avuto modo di coordinarmi per il gol. La rosa più ampia ci può aiutare, subito i nuovi arrivi si sono messi a disposizione. L’anno scorso abbiamo faticato con Sarri ma era necessaria più esperienza, adesso siamo maturati. Sarà una grande stagione”.



Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Radio: “Bellissimo vedere la corsa, il sacrificio. Oggi se tutti corrono e mettono qualità, i risultati e le belle partite arrivano. Sono tante squadre, dobbiamo lottare, ma abbiamo giocatori che fanno la differenza e dobbiamo abituarci a soffrire e correre per la squadra.

Capirei movimenti e i momenti, attaccare la profondità, tornare ad aiutare… Siamo in crescita dalla fine della scorsa stagione. Dobbiamo continuare così, credere su ogni pallone, i risultati arriveranno. La gioia più grande sono i tre punti per la squadra. Farò tutto quello che posso.

Il gruppo è bellissimo, proviamo a stare tutti insieme, vogliamo far ambientare i nuovi arrivati nel più breve tempo possibile, lavorano tanto, sono professionisti di alta qualità. Ci sono tante partite, tutti ci daranno una mano e dimostreranno il loro valore. Conosciamo bene la Lazio e lo spogliatoio, li prendiamo per mano per inserirsi.

Siamo stati sereni, sappiamo il nostro lavoro quotidiano. Ci infastidiamo quando non arrivo i gol e i dribbling o non vinciamo le partite, quello che stiamo facendo ci darà soddisfazioni, dobbiamo continuare così”.













