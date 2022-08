Lazio-Inter, Luis Alberto nel post: “Quest’estate hanno parlato tutti, io faccio il meglio per la squadra: è una famiglia”

Alla fine di Lazio-Inter ha parlato a Lazio Style Radio Luis Alberto, uno dei protagonisti del match di questa sera. Ecco le sue parole:

“È uno dei gol più belli, sicuramente. Tanto di tecnica, poi da fuori area. Un gol al momento giusto. Questa mattina ne abbiamo parlato anche con dei compagni ed è stato così, Patric, Pedro… bene così. Preferisco sempre parlare in campo, questa estate hanno parlato tutti, io faccio il meglio per la squadra e i compagni. Ora gioco meno, ma ho iniziato da poco. È stato un giorno bello. Da tempo che dico che questa squadra è una famiglia, cambiati tanti giocatori ma c’è un gruppo di molti anni. Dobbiamo continuare così e non regalare nulla, solo 3 partite ma è un buon inizio. Vediamo se la squadra è cresciuta tra un po’ di partite. Milinkovic? Lui così calcia meglio di me. Si mi sento matto, sono matto. Se la gente lo dice si. Ma comunque preferisco essere sincero sempre. Si deve giocare al 100% e provare. Se si gioca peggio è un altro conto, ma mi piace giocare di più, questo è certo. Ora mi tocca giocare meno, ma devo aiutare dalla panchina i compagni.”













