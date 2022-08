MOVIOLA | Lazio-Inter, Fabbri dirige il trionfo biancoceleste

È un trionfo biancoceleste quello andato in scena all’Olimpico, con la Lazio che travolge l’Inter 3-1 per il secondo anno consecutivo.

A dirigere il match tra Lazio e Inter è stato l’arbitro Michael Fabbri, della sezione di Ravenna.

Nel corso del primo tempo poco da segnalare a livelli arbitrale, con Fabbri che fischia qualche contatto in mezzo al campo senza l’utilizzo del cartellino. L’unica situazione pericolosa per il direttore di gara arriva sul finale di primo tempo, a causa di un presunto contatto tra Marusic e Dumfries in area di rigore biancoceleste, tuttavia ininfluente a causa del fuorigioco di Lukaku.

Nel secondo tempo la gara diventa più nervosa, con Fabbri che inizia a estrarre il cartellino giallo in più occasioni: sanzionati Zaccagni, Marusic e Zaccagni. Restano molti dubbi su un fallo non fischiato su Immobile, quando le due squadre erano ferme sull’uno a uno. Ci sarebbe stato anche un rigore in favore dei biancocelesti, ma il 3-1 di Pedro ha tolto ogni dubbio.















