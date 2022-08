Pancaro: “Per la Lazio sarà dura, l’Inter è la più forte del campionato. Ricordi in biancoceleste? La vittoria dello Scudetto…”

Oltre all’intervista a Felipe Anderson di presentazione a Lazio-Inter di questa sera, all’interno del match program, pubblicato dalla società biancoceleste sul proprio sito ufficiale, c’è anche un’altra intervista. Il protagonista, nel giorno del suo 51esimo compleanno, è Giuseppe Pancaro, ex difensore biancoceleste. Queste le sue parole:

Nel giorno di Lazio-Inter compi 51 anni, sei di questi con la Lazio. Cosa ricordi con più piacere?

“Fortunatamente ce ne sono stati tanti di momenti belli, la vittoria dello scudetto però, soprattutto per come arrivò, rimane il momento più indimenticabile dei miei sei anni alla Lazio”.

Due gol contro l’Inter nel 1999/2000: quanto fu importante per lo scudetto quello dell’Olimpico?

“In quella stagione segnai tre gol, due di questi proprio all’Inter, sia nella gara di andata che in quella di ritorno. Sicuramente quello dell’Olimpico fu pesante e decisivo per la corsa scudetto, una svolta che ci permise di non perdere una gara dove eravamo sotto di due reti a 10′ dalla fine”.

Chiusura su Lazio-Inter: che gara sarà?

“La squadra di Inzaghi è la più forte del campionato, ha un potenziale offensivo che nessun altro ha in rosa, con Lautaro-Lukaku titolari ed il duo Dzeko-Correa in panchina. Per la Lazio sarà dura, soprattutto perché i biancocelesti hanno cambiato molto e per questo bisognerà aspettare ancora qualche partita per capire che campionato potranno fare”.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: