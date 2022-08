GdS| Sarri e Luis Alberto si stanno ritrovando. Il Mago dà spettacolo all’Olimpico

Una Lazio qualitativa, Sarri puntuale nei cambi. I biancocelesti hanno disinnescato ogni iniziativa offensiva dell’Inter, Lukaku non ha inciso, Lautaro è andato in rete, ma i nerazzurri non hanno mai dato il sentore di avere la partita tra le mani. Quest’anno la Lazio ha una panchina lunga e può puntare alla zona Champions. Inzaghi come lo scorso anno sceglie Gagliardini al posto di Calhanoglu, ma non basta ad arginare Milinkovic. È proprio dal gigante serbo che parte l’assist per il primo gol della Lazio, con Felipe Anderson che fa 1-0 di testa. Alla ripresa l’Inter ha pareggiato con Lautaro, ma quando Sarri ha inserito i due spagnoli Luis Alberto e Pedro, al posto di Zaccagni e Vecino, non c’è stata più storia. Sarri ha visto le condizioni adatte per inserire in campo più qualità, anche a discapito dell’equilibrio e la fisicità. Arrivano proprio dai due nuovi ingressi i gol che hanno consegnato i tre punti alla Lazio, un terra aria sotto l’incrocio fantastico di Luis Alberto porta in vantaggio i biancocelesti, che chiudono i giochi con il tiro a giro sul secondo palo di Pedro. Un gol più bello dell’altro. A fine partita tutti sotto la Nord a festeggiare con i tifosi in delirio. Tra oggi e domani, l’Inter scioglierà i dubbi con per il centrale di difesa, ultimi contatti per Chalobah e Akanji, in caso di nuova risposta negativa tutto su Acerbi, che potrebbe essere già chiuso lunedì.

