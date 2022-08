Briga il solito portafortuna: ogni volta che canta a Lazio-Inter è vittoria

Mattia Briga ieri ha cantato durante il pre partita di Lazio-Inter, come nel 2021 e nel 2020. Questa volta, però, ha intonato My Way, sulla quale la Curva ha cantato a sua volta “Farò quel che potrò per la mia Lazio”. Lo stesso cantautore su Twitter ha sottolineato un particolare dettaglio: ogni volta che canta nel pre partita di Lazio-Inter, i biancocelesti si sono imposti sugli avversari. È successo a Febbraio 2020 con il risultato di 2-1, a Ottobre 2021 quando la Lazio ha portato a casa i tre punti con il punteggio di 3-1 e ieri, quindi Agosto 2022, sempre 3-1.

📸 1 ) Febbraio 2020 : Lazio 2️⃣ – 1️⃣ Inter

📸 2) Ottobre 2021 : Lazio 3️⃣ – 1️⃣ Inter

📸 3) Agosto 2022 : Lazio 3️⃣ – 1️⃣ Inter pic.twitter.com/n8CY20i5jl — BRIGA (@MattiaBriga) August 27, 2022















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: