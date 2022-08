Lazio-Inter| Ieri sera all’Olimpico presenti due ex calciatori biancocelesti

Lazio da urlo, batte 3-1 l’Inter che esce ridimensionata dall’Olimpico. Dominio totale in una delle versioni più sarriane del calcio del tecnico toscano. Apre Felipe, pari a inizio ripresa di Lautaro in uno dei pochi momenti di sofferenza poi decidono Luis Alberto e Pedro entrati dalla panchina. Gli spettatori sono 55.000 con almeno 10.000 interisti sparsi tra settore ospiti e tribuna. Gemellaggio confermato, cori contro Roma e Milan e tutti contenti: si può cominciare dopo il solito applaudito volo di Olympia. Fabbri di Ravenna sceglie un metro all’inglese. Lo stadio è una bolgia. Dalla Lazio all’Inter, proprio come De Vrij. Acerbi arriverà come l’alternativa dell’olandese, l’ennesimo ex biancoceleste passato da Formello ad Appiano Gentile. Acerbi ha sempre rifiutato destinazioni minori: dal Monza al Torino, passando per la Fiorentina. Appena si è aperto lo spiraglio Inter, il classe 1988 ha subito chiesto al suo agente di cercare una sistemazione. Avrà la possibilità di riabbracciare il suo vecchio allenatore, Simone Inzaghi, e di giocare con la difesa a tre, modulo che esalta al meglio le sue caratteristiche. Il ragazzo si trova all’estero per motivi personali, tornerà in Italia tra domani e lunedì. Il suo futuro è comunque scontato: dopo l’incontro tra il procuratore e la dirigenza nerazzurra nella sede dell’Inter, le cose non sono cambiate. Lì, il calciatore aveva trovato un principio di accordo con l’Inter e i due club l’intesa per il prestito secco del difensore. Perde quota l’ipotesi Reguilon in ottica Lazio. Troppo poco tempo per imbastire una trattativa così importante per il terzino del Tottenham, conteso tra diversi club in giro per l’Europa. Oltre alle società di Premier League, anche l’Atletico Madrid si è aggiunto all’elenco delle pretendenti. Gli spagnoli potrebbero concludere l’affare nelle prossime ore. A questo punto, salvo clamorosi ribaltoni, il mercato in entrata della Lazio è da considerarsi concluso.

Il Tempo















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: