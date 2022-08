Lazio, Pedro ringrazia squadra e tifosi dopo la vittoria contro l’Inter | FOTO

Come nella scorsa stagione, la Lazio di Maurizio Sarri vince per 3-1 all’Olimpico contro l’Inter di Simone Inzaghi. Un successo firmato Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro. Proprio quest’ultimo, subentrato all’ora di gioco, ha cambiato la partita: pressing costante sugli avversari, giocate, ma soprattutto il gol che ha chiuso la partita. Attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, il numero 9 biancoceleste ha pubblicato alcune foto della serata di ieri, con il messaggio di ringraziamento alla squadra ed ai tanti tifosi presenti all’Olimpico: “Una serata molto bella ieri. Grazie a tutta la squadra per questa vittoria e a tutti i tifosi per l‘atmosfera fantastica all‘Olimpico. Avanti cosi! Forza Lazio”.

⚽️🔥 Una serata molto bella ieri. Grazie a tutta la squadra per questa vittoria e a tutti i tifosi per l‘atmosfera fantastica all‘Olimpico. Avanti cosi! #ForzaLazio 💪👏⚪🔵#CMonEagles 🦅 @OfficialSSLazio #LazioInter @SerieA pic.twitter.com/aFjkDTrXuv — Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) August 27, 2022















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: