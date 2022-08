Calciomercato Lazio, salta Acerbi all’Inter? Zhang non dà l’ok

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato estivo, come riportato da Gianluca di Marzio, il presidente dell’Inter non è sicuro di effettuare una nuova operazione in entrata. Questo implicherebbe che la trattativa per Francesco Acerbi potrebbe esaltare, nonostante la società nerazzurra avesse già un accordo con la Lazio. Nelle prossime ore si capirà se Steven Zhang potrà cambiare idea, scambiando le diverse vedute con Inzaghi e la dirigenza dell’Inter.















