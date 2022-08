La motivazione del lunedì è il “Sarrismo” per la Lazio – FOTO

Ivano Provedel è stato autore di un’altra grande prova contro l’Inter nella vittoria della Lazio per 3-1. Il portiere arrivato da poco dallo Spezia, si è subito messo in luce dimostrandosi pronto e preparato. Contro i nerazzurri ha effettuato una parata chiave sul momentaneo 1-1, negando a Dumfries la gioia del gol a pochi passi dalla porta. Un intervento che ha confermato le sue grandi qualità, e che lo consacra al momento tra i titolari della squadra di Sarri. DAZN ha voluto omaggiare l’estremo difensore sui propri canali social ufficiali, facendo riferimento al celebre film “È stata la mano di Dio”, modificando il titolo in: “È stata la mano di Provedel”. Una menzione speciale per sottolineare il gesto tecnico del portiere proprio in occasione del colpo di testa del calciatore nerazzurro.

Di seguito il post di DAZN:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DAZN Italia (@dazn_it)















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: