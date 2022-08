SERIE A | Sampdoria-Lazio, la designazione arbitrale

Conclusa la 3° giornata di Serie A, si torna subito in campo, con il primo turno infrasettimanale della stagione. La Lazio, dopo il successo casalingo contro l’Inter, sarà impegnata in trasferta contro la Sampdoria, reduce dalla pesante sconfitta per 4-0 in casa della Salernitana. In vista del match in programma mercoledì 31 agosto alle ore 18:30, ecco la designazione arbitrale:

ARBITRO: Gianluca Aureliano (Sezione di Bologna).

ASSISTENTI: Bercigli – Cecconi

QUARTO UOMO: Prontera

V.A.R.: Guida

A.V.A.R.: Muto















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: