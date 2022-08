Zaccagni-Nasti, la coppia svela il nome del figlio in arrivo – FOTO

La Lazio chiude il proprio weekend con un’importantissima vittoria raggiunta in casa contro l’Inter, per 3-1. Un risultato che da sicuramente fiducia e morale alla squadra, che ha reso felici i propri sostenitori. A far parte della squadra della settimana stilata dal sito WhoScored.com, c’è proprio un giocatore biancoceleste protagonista della gara. Si tratta di Ivan Provedel, portiere arrivato da poche settimana nella Capitale dallo Spezia, ma che ha dimostrato fin da subito il proprio valore. L’estremo difensore è stato autore di un’altra grande prova, superandosi in articolare su Dumfries in occasione del suo colpo di testa ravvicinato.

Questo l’11 scelto da WhoScored:

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/62wPnlt1T2 — WhoScored.com (@WhoScored) August 29, 2022















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: