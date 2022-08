4° SERIE A | SAMPDORIA-LAZIO 0-0

A pochi minuti dall’inizio della sfida tra Sampdoria e Lazio, il presidente Blucerchiato Lanna ha analizzato l’avvio stagionale della Sampdoria. Ecco le sue parole: “Siamo partiti bene con Atalanta e Juventus, abbiamo fatto due buone gare. Il passo falso di Salerno era inaspettato, ma stasera i ragazzi hanno la possibilità di rifarsi, giochiamo in casa con il nostro pubblico che è un’arma in più: mi aspetto una reazione positiva. Sono i giocatori che devono trascinare gli animi del gruppo, bisognava dare un messaggio per trovare una reazione. Non facciamo drammi, una partita andata male ci può stare, però bisogna subito rialzarsi e dimenticare. Abbiamo la fortuna di avere una nuova partita con una squadra forte. Mercato? Forse ancora qualcosina, ma la squadra credo sia completa così. Winks? Credo ci possa dare una grossa mano. Magari qualche occasione last minute…“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: