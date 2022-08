Calciomercato Lazio, ufficiale la cessione di un giocatore: il comunicato

Tra poche ore andrà in scena la quarta sfida di campionato tra Sampdoria e Lazio. I biancocelesti sono pronti a dare seguito alla propria scia positiva, dopo. la grande vittoria ottenuta in casa contro l’Inter. Il match della 18:30 sarà visibile sia su DAZN che su Sky Sport, e in streaming su Sky Go e Now Tv.

