Sampdoria-Lazio, Provedel nel pre partita: “Per fare punti serve la mentalità giusta”

A pochi minuti dall’inizio della sfida tra Sampdoria e Lazio, il portiere biancoceleste Ivan Provedel è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Cali di tensione? Ci abbiamo lavorato, è la cosa più importante in questo momento: ciò che conta di più nella classifica sono i punti, per farli ci vuole la mentalità giusta, che passa dalla continuità e viceversa. Pensiamo a fare il meglio che possiamo“.

Queste le parole dell’estremo difensore su Dazn:

“Continuità? È più che altro per la classifica, che conta per tutti e anche per noi è importante e si fa con i punti. Per fare tanti punti bisogna essere continui e dimostrare il nostro valore”

Questo infine il suo intervenuto su Lazio Style Radio:

“Una vittoria come quella contro l’Inter ci da grande carica e gioia, ma non ci deve deconcentrare. Un grande successo, ma ora dobbiamo concentrarci sulle prossime gare. La solidità della Lazio? Spero di poterne parlare anche dopo questa partita, ci vogliamo sempre migliorare. Abbiamo preso due gol, potevamo evitarlo. Ogni giorni ringrazio di essere qui e di giocare in Serie A.”

