Sampdoria-Lazio, Rincòn nel pre partita: “Nelle prime due partite avevamo fatto bene, poi la batosta: dobbiamo rialzarci”

Sampdoria e Lazio scendono in campo alle 18:30: i blucerchiati per il riscatto dopo la pessima sconfitta di Salerno, i biancocelesti per trovare continuità dopo lo splendido successo casalingo contro l’Inter. Ai microfoni di Sky Sport il centrocampista blucerchiato Rincòn ha parlato così nel pre partita: “Il mister è stato chiaro, anche noi siamo consapevoli della brutta figura di Salerno. Non possiamo permetterci una partita così, ma ormai è passata. Adesso pensiamo a quella di stasera, che è la più importante per dare una risposta dal punto di vista caratteriale e del gioco. Non siamo quelli di Salerno, nelle prime due partite avevamo fatto abbastanza bene, poi abbiamo preso la batosta: dobbiamo rialzarci per affrontare un avversario forte“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: