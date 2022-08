SERIE A | Sampdoria-Lazio, le probabili formazioni

Primo turno infrasettimanale della stagione. La Lazio, dopo il grande successo di venerdì scorso all’Olimpico contro l’Inter, sarà impegnata in trasferta contro la Sampdoria. I blucerchiati non hanno iniziato alla grande la stagione, con un solo punto raccolto in tre partite (0-0 contro la Juventus) e reduci dal pesante k.o. contro la Salernitana di domenica (4-0). In vista del match in programma questo pomeriggio alle 18:30, ecco le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Villar; Leris, Sabiri, Rincon, Djuricic; Caputo.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

