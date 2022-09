Calciomercato Lazio, Acerbi è un nuovo difensore dell’Inter: il comunicato ufficiale | FOTO

Ora è ufficiale: Jean Daniel Akpa Akpro è un nuovo centrocampista dell’Empoli. A darne l’annuncio ufficiale è stato proprio il club toscano attraverso il proprio sito. Il classe ’92 ivoriano si trasferisce dalla Lazio in prestito. Il comunicato dell’Empoli:

“Empoli Football Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla S.S. Lazio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jean-Daniel Akpa Akpro.

Jean-Daniel Akpa Akpro è un centrocampista di nazionalità ivoriana e francese nato a Tolosa l’11 ottobre 1992. Cresciuto nel settore giovanile del Tolosa, con la stessa maglia Akpa Akpro fa il suo esordio in Ligue 1 nella gara contro l’Ajaccio il 6 agosto 2011. Nelle sei stagioni al Tolosa Jean-Daniel colleziona 121 presenze nella massima serie francese. A febbraio 2018 approda alla Salernitana in Serie B dove rimane fino al 2020 quando viene acquistato dalla Lazio. Alla prima stagione con i biancocelesti Akpa Akpro gioca 32 gare in campionato, 8 in Champions League (gol all’esordio al Borussia Dortmund) e 2 in Coppa Italia. Ultima stagione sempre alla Lazio con 10 apparizioni in campionato e 3 in Europa League. Dopo aver scelto di giocare con la nazionale della Costa d’Avvio, Jean-Daniel Akpa Akpro viene convocato al Mondiale del 2014, vince la Coppa d’Africa nell’anno successivo ed è convocato alla Coppa d’Africa del 2022″.

– ̀ Centrocampista ivoriano classe 1992, arriva a titolo temporaneo dalla @OfficialSSLazio pic.twitter.com/IGObggZ1p9 — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) September 1, 2022

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: