Lazio-Napoli, la designazione arbitrale

La partita di ieri contro la Sampdoria ha messo in mostra un’ottima Lazio che ha avuto la pecca di non saper chiudere la gara con la giusta cattiveria. Una buona gestione del possesso palla che si è però rivelata sterile in fase di finalizzazione. Una gestione di gara che ha portato al pareggio in extremis di Gabbiadini. Perché si sa, quando gestisci una partita sullo 0-1 può succedere di tutto: un’occasione o una sbavatura che la partita è recuperata.

Si tratta, tuttavia, di uno sbando perfettamente rivedibile: non si tratta, infatti, di un problema psicologico bensì di un errore di valutazione in una gara perfettamente controllata falla Lazio a eccezione degli errori difensivi, gol subito compreso. Ma ora non si deve mollare di un centimetro: il percorso intrapreso con Maurizio Sarri è buono e la strada è quella giusta. Da sabato fino a domenica prossima i biancocelesti avranno tre test all’Olimpico per mettere in mostra la propria maturità. Si inizia questo sabato alle 20:45 contro il Napoli, una gara difficile il cui approccio dovrà essere simile a quello dell’Inter per cercare di annullare l’avversario mettendo davanti la propria idea di calcio. Il Napoli proviene due punti in due partite contro la Fiorentina al Franchi e il Lecce in casa. I ragazzi di Spalletti avranno sicuramente voglia di rialzare la china.

Seguirà giovedì l’esordio in Europa League contro il Feyenoord: la prima gara della nuova stagione in questa competizione mette subito la Lazio davanti all’avversario più temibile dei 3 nel girone. La squadra olandese, finalista di Conference League contro la Roma, era infatti il club in seconda fascia nei sorteggi. Si concluderà la settimana con la sfida dell’Olimpico contro l’Hellas Verona: un mini tour de force all’Olimpico in cui Immobile e compagni, spinti dai propri tifosi, dovranno dare ulteriori messaggi di maturità.

