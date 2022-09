Milinkovic celebra il suo assist di tacco: “Dare il massimo. Sempre. Forza” – VIDEO

Attraverso un post sui propri canali social, il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic Savic ha voluto celebrare il proprio assist fornito ieri a Immobile per l’1-0 biancocleste contro la Sampdoria. Il serbo si è superato regalando un passaggio chiave di tacco al volo all’attaccante che erascattato in profonditi per poi concludere a rete. Un gesto tecnico meraviglioso che ha lasciato di stucco tutti, anche se il Sergente non è nuovo a questo tipo di giocate.

Questo il video di Milinkovic:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: