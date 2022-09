CorSera| Acerbi e Inzaghi si ritrovano, ma questa volta con la maglia dell’Inter

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, è stato finalmente accontentato dal suo presidente Zhang. Skriniar resta a Milano, ed ecco il tanto atteso sostituto dell’ex Lazio Stefan de Vrij, arriva ancora dai biancocelesti, questa volta però si chiama Francesco Acerbi. Era una richiesta esplicita di Inzaghi, che aveva espresso a più riprese la necessità di coprire quel buco rimasto vuoto, e alla fine, negli ultimi minuti prima della chiusura della sessione di calciomercato estiva, ha ottenuto il suo difensore. Inzaghi e Acerbi si conoscono bene, hanno già lavorato insieme a Roma con la maglia della Lazio. Il centrale della nazionale era in totale rottura con i tifosi biancocelesti, aveva chiesto a Lotito la cessione già prima dell’inizio del mercato, ma solo per un top club, preferibilmente italiano, preferibilmente quello allenato da Simone Inzaghi. Alla fine tutte le parti in causa sono uscite soddisfatte dall’affare. Acerbi ha rinunciato alle due mensilità, come richiesto da Lotito e arriva all’Inter in prestito con diritto di riscatto a 4 milioni, guadagnerà 2,1 milioni di euro. Ha scelto la maglia numero 15 per la sua nuova avventura. Ad ammorbidire la posizione di Zhang jr, che negli ultimi giorni aveva bloccato il trasferimento del classe ’88, hanno contribuito principalmente le cessioni in prestito di Agoumè e Salcedo e il pressing di Marotta e Ausilio.

Corriere della Sera

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: