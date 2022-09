DAZN | Da domani sera “Tutti bravi dal divano” con Marco Russo e Marco Parolo

Da domani sera Dazn lancia il programma Tutti bravi dal divano, che andrà in onda ogni sabato sera: alla conduzione del programma ci saranno Marco Russo e l’ex biancoceleste Marco Parolo, accompagnati dagli ex calciatori Valon Behrami, Alessandro Matri e Riccardo Montolivo. Inizierà domani sera alle ore 20:00 e finirà oltre il termine delle partite, con il suo spin-off Players Only, una chiacchierata tra soli ex giocatori.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: