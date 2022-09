CdS| Immobile questa sera riceverà l’ennesimo premio. Un bomber senza tempo

La quinta giornata si avvicina, Lazio-Napoli è alle porte. Una sfida tra due squadre che hanno cambiato molto durante questa sessione estiva di calciomercato, la strategia comune è stata quella di investire sui giovani. D’altronde Sarri e Spalletti non sono gli ultimi arrivati e hanno tutte le carte in regola per sfruttare al meglio i nuovi innesti, anche se per alcuni di loro ci vorrà un pò di pazienza in più. La Lazio ha acquistato molti calciatori giovani: Maximiano (23), Casale (24), Gila (22), Cancellieri (20), Marcos Antonio (22), e qualche garanzia, come Romagnoli (27) e Provedel (28). Molti devono ancora trovare la forma migliore e comprendere al meglio ciò che il mister vuole vedere sul campo. Casale è l’unico a non aver ancora debuttato con la maglia della Lazio, ma come ha assicurato Sarri, a breve anche lui inizierà a mettere minuti nelle gambe. Il mister biancoceleste sta lavorando su vari aspetti per far sì che i nuovi si integrino al meglio, di certo l’esperienza non è dalla loro parte, mettiamoci anche che il gioco richiesto dal mister ha dinamiche ben precise (abbiamo visto l’anno scorso le innumerevoli difficoltà dell’intera rosa) e per alcuni c’è anche da considerare l’impatto nei confronti di un nuovo campionato. Non a caso gli unici ad avere un posto fisso tra gli undici, ad oggi, sono proprio Romagnoli e Provedel. Anche il Napoli ha scelto di viaggiare su questo binario, sono arrivati: Raspadori (22), Kim Min-jae (25), Ostigard (22), Olivera (24), Kvaratskhelia (21), Ndombele (25), Simeone (27) e Sirigu (35). Il georgiano è il calciatore che ha stupito di più in queste prime quattro giornate di campionato, è andato già in rete tre volte, mostrando sempre ottime qualità sul campo. Alcuni, come Raspadori, Simeone e Sirigu sono vecchie conoscenze della Serie A, gli altri si stanno pian piano adattando al gioco di Spalletti. Il calciomercato delle due società è stato intelligente e funzionale alle necessità dei due allenatori, pensato a partire da quello che nello scorso campionato era mancato. Le premesse sono buone, bisognerà poi vedere se lo sarà anche il riscontro sul campo.

