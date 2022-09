Conferenza Sarri: “Stiamo sulle scatole agli arbitri, è palese.Fossi il presidente chiederei un confronto a Rocchi”

La Lazio perde 2-1 in casa contro il Napoli, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri in conferenza stampa ha commentato la gara: “Che siamo sulle scatole agli arbitri è palese. Dopo la sfida col Bologna, già nel sottopassaggio, ci hanno detto che la gara sarebbe stata difficile per le proteste precedenti. Inquietante la conduzione arbitrale, così come l’atteggiamento del Var, poi puoi perdere con una grande squadra come il Napoli. Noi abbiamo fatto bene i primi 20′ e gli ultimi, nel mezzo siamo stati troppo attendisti. Dovevamo coprire palla nella loro metà campo, ma li abbiamo aspettati troppo bassi, è stata una questione di baricentro. Luis Alberto? Siamo molto simmetrici nei compiti da svolgere, esclusisi gli ultimi 10′ minuti in cui abbiamo alzato Milinkovic dietro ad Immobile. Spalletti è stato felice del comportamento dell’arbitro? A parti invertite anche io sarei stato contento dell’arbitraggio: parliamo di un gomito in faccia, è un palese errore di valutazione. Gli episodi oggi sono inquietanti, se fossi il presidente domattina chiederei un confronto con Rocchi. Stasera il tentativo iniziale era di avere maggiore possesso palla, il gol iniziale ci ha portato a perdere metri di abriecentro: è stato questo il nostro errore“.

