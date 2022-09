La Lazio e la 5° giornata di Serie A: i numeri degli ultimi vent’anni sorridono. Ma nei big match…

Questa sera si affrontano all’Olimpico Lazio e Napoli, con le due squadre che saranno protagoniste dell’anticipo del sabato sera. Due squadre in cerca di riscatto, a seguito del pareggio ottenuto nel corso del turno infrasettimanale appena terminato: 1-1 per la Lazio di Sarri sul campo della Sampdoria, 1-1 casalingo per gli uomini di Spalletti contro il Lecce.

Prendendo in considerazione le ultime venti stagioni di Serie A, abbiamo dato un’occhiata ai risultati biancocelesti arrivati nella quinta giornata dei vari campionati, provando a trarre un bilancio in vista della sfida di questa sera. In linea generale il risultato è più che positivo: sono arrivate infatti dodici vittorie, accompagnate da tre pareggi e cinque sconfitte.

Ottima la striscia che va dalla stagione 2002-2003 a quella del 2008-2009, in cui i biancocelesti hanno ottenuto sei vittorie e un pareggio: tra queste ci sono da ricordare i due successi in trasferta contro il Torino, il primo arrivato nel 2006 per 0-4, con doppietta di Oddo e gol di Mauri e Rocchi. Il secondo è quello del 2008, con la vittoria per 1-3 grazie alla doppietta di Zarate e alla rete di Pandev.

La prima sconfitta arriva nel match casalingo del 2009 contro il Parma, con i biancocelesti che persero 1-2: decisive le reti di Bojinov e Amoroso. Inutile la rete di Zarate. Questa è stata la prima sconfitta delle cinque totali: tutte le altre sono arrivate nei big match, fatto he rappresenta il campanello d’allarme per la sfida odierna. Nel 2009 la sconfitta esterna a Napoli per 3-0, nel 2016 la sconfitta in trasferta con il Milan per 2-0, nel 2017 il ko casalingo terminato 1-4 contro il Napoli dello stesso Sarri, nel 2019 la sconfitta esterna a Milano contro l’Inter per 1-o.

Altri successi da ricordare? Sicuramente lo o-4 nella trasferta di Palermo del 2014, diventata celebre per la famosa tripletta di Filip Djordjevic, oltre che il 2-1 della stagione 2020-2021 rifilato all’Olimpico al Bologna, grazie alle reti di Luis Alberto e Immobile.

Bilancio positivo dunque, fatta eccezione per i big match: in vista delle quattro sconfitte elencate sopra, la speranza è quella di riuscire a invertire il trend negativo contro le grandi squadre.

