Lazio-Napoli, Sarri nel pre partita: “Pggi affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, serve attenzione difensiva”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha presentato la sfida in programma tra pochi minuti contro il Napoli.

Queste le sue parole:

“Modello Inter? Ogni partita ha una storia diversa, noi prepariamo le gare per giocarle in un certo modo. Sfortunatamente ci sono anche gli avversari, vengono fuori partite diverse. Napoli avversaria d’alto livello, dobbiamo fare una partita di grandissima attenzione difensiva e con alti ritmi offensivi. Il Napoli tra le più forte della Serie A. Stessi 11? In questo momento bisogna dare un’identità forte alla squadra. Questa è la prima settimana che facciamo tre partite, non sarà più facile continuare in questo modo. In questo momento la priorità è dare identità alla squadra”.

