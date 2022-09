Lazio-Napoli, Sarri: “Poco da commentare sul rigore. C’era un fallo sul gol di Kim”

Al termine del match dell’Olimpico tra Lazio e Napoli l’allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Contatto su Lazzari? Sembra ci sia molto poco da commentare. C’era fallo anche sul gol da calcio d’angolo. Kim butta via Luis Alberto. Questo nell’era del Var. O sono scarsi o la soluzione B è ancora più preoccupante. La partita? Ci hanno ammonito tutti i giocatori. E’ dalla prima partita che vengono prevenuti e ci rovinano anche. Penso vadano presi dei provvedimenti seri e pesanti. Il secondo tempo? Siamo stati in grande difficoltà nei primi minuti, ma poi si pensava potessimo anche pareggiare. Poi loro sono forti e noi dobbiamo ancora fare un percorso per arrivare a quel livello. Loro potevano vincere anche in un altro modo, questo ci lascia un pizzico di rabbia. Poco turnover? Perché volevo dare un’identità alla squadra prima di entrare nelle rotazioni. Quindi ho pensato di non girare molto, le sostituzioni poi potevano aiutarci. Si gioca poi anche a temperature in cui la fatica si sente di più. Il gol nei primi minuti ci ha poi tolto iniziativa e abbiamo iniziato a essere più attendisti. Contento del lavoro fatto fin qui? Si, stiamo lavorando in un buon clima e tutto sommato non ci possiamo aspettare di vincere tutte le partite. Ci sono squadre più forti e iniziamo a giocare alla pari anche con loro. Poi ci puoi perdere, ma il divario inizia a restringersi. Il Napoli stasera mi ha ispirato un leggero giramento. Poi mi fa strano vedere un Napoli senza Insigne o Mertens. Di Napoli ho bellissimi ricordi e uno brutto del presidente che presenta Ancelotti senza dirmi. Però ci sono state serate bellissimo. Tutti hanno però fatto finta di nulla. Bastava fare qualche accertamento”.

Ha poi parlato anche su DAZN. Queste le sue parole: “Ci siamo abbassati e abbiamo fatto prendere campo al Napoli. Poi quando palleggiano diventa dura. Siamo andati più in attesa e non per andare a coprire palla. Il Napoli è una squadra forte, si può perdere in ogni modo, ma stasera incidono gli episodi e non si può fare a meno che prenderli in considerazione. Poi siamo andati vicini al pareggio e il divario con le grandi squadre si è accorciato. Il gol sull’angolo del Napoli Kim spinge a due mani Luis Alberto. Non so se gli è partita la palla, ma l’arbitro deve comunque fermare. Io spero che l’arbitro fosse veramente scarso, ma erano in due. Anche alla Var dovevano richiamarlo. Al Monza hanno annullato un gol per una situazione simile. Il rigore invece non c’è da commentare, è una gomitata sul mento. In una partita tranquilla ci hanno comunque ammoniti tutti. Dal Bologna è così, un arbitro dal sottopassaggio ci disse che non ci eravamo comportati bene e da lì iniziano ad ammonire. Rocchi deve prendere dei provvedimenti. In occasione del rigore Mario Rui lo guarda anche. C’è un gomito in pieno volto. Una cazzata è una cazzata. Se il Var non interviene non è che non si può valutare. Qui c’è un colpo in faccia. C’è un errore dell’arbitro. Non è che l’arbitro deve valutare l’intensità. Il Var deve intervenire. Gli ultimi 20 minuti eravamo più vivi noi. Da qui a novembre vedremo, giocheremo ogni 3 giorni e le rotazioni inizieranno. Non si può andare avanti con 10-11 giocatori. Abbiamo cercato di dare un’intensità in modo che chi ruotava poteva immedesimarsi per bene. Romagnoli? Veniva da una stagione difficile e in cui ha giocato poco anche per problemi fisici che gli hanno condizionato la preparazione con noi. Ma capisce bene quello che voglio e sarà importante nella stagione. Ha le caratteristiche di un leader”.

