Moviola| Netto il rigore su Lazzari, il VAR non interviene

Termina 1-2 la gara tra Lazio e Napoli. In gol Zaccagni per la Lazio, Kim e Kvaratskhelia per i partenopei.

La designazione arbitrale del match è stata composta dall’arbitro Simone Sozza (Sezione di Seregno), gli assistenti Rocca e Vono, il quarto uomo Serra, al VAR Fabbri, all’AVAR Ranghetti.

Primo tempo gestito correttamente dall’arbitro Sozza. Unica occasione in cui l’arbitro è dovuto intervenire, è per l’assegnazione del goal al Napoli, a seguito dell’avviso da parte della goal line technology (la palla è entrata per pochi centimetri).

Nel secondo tempo la partita si infiamma. Sono quattro in totale le ammonizioni per proteste, tre per la Lazio, (Milinkovic, Cataldi e Sarri), solo una per il Napoli (Spalletti). Netto il rigore su Lazzari. Mario Rui sbraccia colpendo sul volto il 29 della Lazio, nessun intervento del VAR. Da segnalare anche le ammonizioni per gioco scorretto assegnate a Felipe Anderson e Marusic, nessuna sanzione per i calciatori del Napoli.

