FORMELLO | Domani la ripresa degli allenamenti. Testa all’esordio in Europa League

Il Napoli batte la Lazio 2-1 all’Olimpico, l’allenatore dei partenopei Luciano Spalletti in conferenza stampa ha commentato la sfida: “Abbiamo giocato una partita di gran livello. La qualità del calcio di Sarri la conosciamo tutti, infatti il primo quarto d’ora abbiamo sofferto. Ribaltare questa gara diventa una scorciatoia per fare una crescita più veloce. Ai prossimi impegni ci arriviamo convinti che possiamo giocare la partita, l’impatto che devi avere sui match è questo. La Lazio ti viene a prendere in area di rigore, difficile trovare linee di passaggio prive di duello. E’ chiaro che queste partite danno forza ai giocatori e all’ambiente Napoli: quando c’è una battuta d’arresto i discorsi sono sempre gli stessi, poi serve andare dentro il campo e dimostrare che quella è stata una casualità. Reagendo alle difficoltà, siamo sulla strada buona. A volte perdiamo dei palloni banali per la maglia che indossiamo, siamo pigri, ce la prendiamo comoda e poi ci accorgiamo che il tempo che avevamo a disposizione è scomparso ed è diventato un’occasione per gli avversari: dobbiamo essere sempre svegli e reattivi. E’ un match dal quale prendiamo tante buone notizie. Dopo il gol abbiamo avuto più qualità, prima giravamo a destra e sinistra: quando non prendi decisioni, le prendono gli altri. Dovevamo rimettere a posto le cose e la reazione è stata più feroce; dopo la parte iniziale abbiamo giocato con personalità e carattere, facendo le scelte giuste. Questione-arbitro? E’ uno dei più bravi in circolazione, è uno di quelli che diventeranno top: in un paio di interventi ha cambiato rispetto a come ha condotto l’arbitraggio. Ma ha fatto bene, è un arbitro top“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: