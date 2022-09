Il Tempo | Europa League, giovedì scatta il turnover col Feyenoord

Un punto nelle ultime due partite.

Come riportato da Il Tempo, con gli olandesi si inizierà a vedere il primo vero turnover della stagione. Molto probabilmente in porta ci sarà Maximiano e in difesa faranno il loro esordio dal primo minuto Gila e Casale; Hysaj spera in una chance al posto di uno tra Lazzari e Marusic. In mezzo al campo Milinkovic tirerà fiato in favore di Basic. I nuovi acquisti Marcos Antonio e Vecino potrebbero completare il terzetto, in ballottaggio con Luis Alberto. Davanti ipotesi Cancellieri per far riposare Immobile.

