Lazio-Napoli, Patric: “Un vero peccato, ci tenevamo a vincere. Ogni anno provo a crescere, ormai sono un laziale”

Per commentare la sconfitta per 2-1 contro il Napoli all’Olimpico, ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto il difensore della Lazio Patric. Queste le sue dichiarazioni sul match contro gli azzurri:

“Siamo reduci anche da un pareggio amaro in cui comunque la squadra ha disputato una buona partita. La partenza in campionato è positiva, non dobbiamo perdere le certezze.

Da otto anni vesto questa maglia, ogni anno provo a crescere ed aiutare la Lazio, ormai sono un laziale. Voglio trascinare in alto questo club. Con Romagnoli mi trovo molto bene, Alessio è un ragazzo eccezionale, umile e molto determinato nel lavoro. È stata una sorpresa per me. Mi trovo bene in campo, siamo simili e ci muoviamo allo stesso ritmo. È importante per noi, cerchiamo di farlo per tutta la stagione.

Provedel sta facendo un inizio di campionato di grande livello. Oggi è un vero peccato, ci tenevamo a vincere questa partita.

In questi anni il Napoli è una squadra che ci ha battuto spesso. Nelle ultime due partite, l’anno scorso ed oggi, siamo stati in campo molto bene il primo tempo. Se chiudi le partite, un evento positivo ti fa vincere. Dobbiamo guardare avanti, ogni tre giorni c’è una partita, non ci possiamo fermare troppo a pensare.

Gli episodi sono fondamentali nel calcio di oggi. Noi cerchiamo sempre il gioco che ci piace, tenere palla, far divertire i nostri tifosi. Le partite però si possono vincere anche giocando male.

Europa League? Partire bene subito alla prima è fondamentale”.

