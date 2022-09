Luiz Felipe: “La Lazio un grande club in cui mi sono formato come uomo e calciatore”. E su Immobile…

Ieri l’esordio in Liga con il Betis, la sua nuova squadra, contro il Real Madrid a pochi mesi dall’addio alla Lazio: Luiz Felipe, in biancoceleste dal 2016 fino alla scorsa estate, ha rilasciato una lunga intervista a El Pais parlando anche dell’esperienza Roma. Queste le sue parole: “La Lazio è un grande club, in cui mi sono formato come giocatore e persona. Sentivo di volere uno stimolo nuovo, un’avventura nella mia vita, ed è arrivata l’offerta del Betis. Mi hanno fatto sentire importante sin da subito, anche prima di firmare il contratto. In Serie A sono cresciuto e, anche se giovane, sento di aver raggiunto un buon livello di maturità. Ora arrivo in un calcio differente, ma sono convinto che mi adatterò presto. Tra gli attaccanti più forti che ho dovuto affrontare c’è sicuramente Immobile, che mi faceva diventare pazzo durante gli allenamenti. Attacca sempre la profondità, non potevi fermarlo”.

