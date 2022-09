SERIE A | Vince l’Atalanta. Pareggio tra Salernitana ed Empoli

Terminano le partite delle 18:30. La quinta giornata di campionato si chiude stasera con Torino–Lecce.

Il Monza perde in casa contro l’Atalanta subendo due gol nella ripresa. Dopo il taglio di Lookman e cross sul secondo palo, Højlund sigla il vantaggio dei nerazzurri alla sua prima da titolare in Serie A. Successivamente il raddoppio con Lookman che, con la discesa di Ederson, sfrutta gli spazi lasciati dalla difesa del Monza e spinge in rete il pallone. La partita finisce 0-2.

Termina 2-2 la sfida tra Salernitana ed Empoli. Sono gli ospiti a portarsi avanti con il gol di Satriano, ma il momentaneo vantaggio viene interrotto da Mazzocchi che segna la rete dell’1 a 1. Nella ripresa arriva il sorpasso degli uomini di Nicola con il gol di Dia e la successiva reazione dei padroni di casa con Lammers negli ultimi 10 minuti della gara.

