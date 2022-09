Crisi energetica, Gravina: “Coverciano rischia di chiudere”

Alla vigilia del match tra Napoli e Liverpool, Luciano Spalletti ha presentato la gara in conferenza stampa. Tra i vari spunti offerti, il tecnico toscano è tornato sulla vittoria dell’Olimpico contro la Lazio. Ecco le sue parole:



Il Liverpool sulla carta è la favorita sul girone, ma nonostante il Napoli visto a Roma firmerebbe per un pareggio anche per l’autostima?

“Sarebbe limitare ciò che abbiamo visto, anche la Lazio sappiamo che calcio gioca e che giocatori ha, siamo andati lì per vincere su un campo non facile. Si torna in Champions e troviamo squadre più rappresentative, ma non bisogna andare in campo con l’idea di prendere i complimenti, ma con l’idea di vincere, questo è il segnale, come sul 2-1 a Roma inserendo due giocatori offensivi per andare a fare il terzo“.

