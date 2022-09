La Nazionale femminile si qualifica al Mondiale 2023 – FOTO

Le Azzurre vincono e volano al Mondiale, in programma nel 2023 in Australia e Nuova Zelanda.

A Ferrara l’Italia vince per 2 a 0 contro la Romania portandosi avanti con Giacinti nel primo tempo e raddoppiando nella ripresa con Boattin.

